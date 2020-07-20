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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...

! 'den son dakika yağış uyarısı! İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...

'de hava bugün nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı , Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile 'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Temmuz Pazartesi ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...

20.07.2020, 09:06

ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi ...

HAVA SICAKLIĞI: Batı 'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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