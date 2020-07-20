İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 20 Temmuz Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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