Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, konu ve konukları ile gündeme damgasını vuruyor. Hafta içi her gün 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı karanlıkta kalmış, çözülemeyen dosyaları aydınlatmaya devam ediyor. Gündemi oldukça etkileyen Süleyman Akbaba cinayetinde beklenen itiraf geldi. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? İşte 20 Temmuz Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Süleyman Akbaba cinayetinde itiraf geldi!

İstanbul, Esenyurt'ta eşiyle yaşayan Süleyman Akbaba geçtiğimiz Cuma (10 Temmuz) evinin çevresinde kaybolmuştu. 24 yıllık eşi ve abisi Akbaba'yı bulmak için stüdyoya gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Salı günü ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda 8 ayrı poşette parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Öldürüp parçaladıktan sonra arkadaşlarıyla denize gitti!

Çok kısa bir sürede bulunan cesedin kayıp olan Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bulunduğu andan itibaren cinayeti araştıran İstanbul Emniyet Ekipleri mahalledeki herkesi sorguya aldı. Dün ise yayında Akbaba'nın eşinin bahsettiği yasak ilişkisi olduğu komşusu ve komşusunun eşi gözaltına alındı. Saatlerce süren sorgu sonucunda itiraf gecikmedi. Ve komşusu cinayeti işlediğini itiraf etti. Akbaba, kaybolduğu gece 00.30'da eşiyle yaşadığı binaya giriş yapmış fakat eşinin yanına gitmeyerek yasak ilişkisi olduğu alt komşusuna gitmişti. Evde eşiyle Süleyman Akbaba'yı gören komşunun eşi Alpaslan, Akbaba'yı öldürerek parçalara ayırdığını ve kiraladığı bir araçla cesedin bulunduğu otoyola bıraktığını, ertesi gün ise kiraladığı arabayı alarak iki arkadaşıyla denize gittiğini ve kimseye bir şeyden bahsetmediğini itiraf etti.

Günlerdir aranan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın öldürülerek 8 parçaya ayrıldığı öğrenildi!

İstanbul, Bağcılar'da tekstil işiyle uğraşan Esenyurt'ta ikamet eden Akbaba birkaç kişiyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, Süleyman Akbaba'nın arkadaşları canlı yayına bağlanarak Akbaba'nın birçok yasak aşk yaşadığını söyledi. İddialara göre Süleyman Akbaba 8 ayrı kadınla aynı anda görüşüyordu.