Tırnak uzatmak için ne yapılır?

Tırnak uzatmak kadınlar için çok değerlidir. Ellerin daha asimetrik görünmesini sağlayan uzun tırnaklar doğal yollarla uzatılabilir. Evde hızlı bir şekilde tırnak uzatıldığında ise takma tırnaklara gerek kalmaz. Gerçek tırnakların kırılma olasılıkları olsa da takma tırnaktan çok daha kullanışlı ve rahat olduğu karşı çıkılamaz bir gerçektir. Peki tırnağı hızlı uzatmanın yöntemleri nelerdir? Tırnak nasıl sertleştirilir? İşte tırnak uzatmakla ilgili tüm cevaplar...

TIRNAK NASIL ÇABUK UZAR?

El ve tırnak bakımına özen gösteren herkesin uzun tırnakları olduğu görülür. Bu tırnaklar ise genellikle takmadır. Ancak isteyen kişiler kendi tırnaklarını tıpkı takma tırnaklar gibi uzatabilirler. Tırnak uzatmak ise oldukça kolaydır. Normal şartlarda çok yavaş uzasa da kişi gerekli ritüelleri uygularsa tırnak uzayışını hızlandırabilir. Tırnakların çabuk uzaması için şunlar uygulanabilir:

Kullanılan el kreminde badem yağı, zeytinyağı ya da limon bulunursa tırnaklar daha hızlı uzar.

Tırnaklara sirke ve tuz ile birlikte günlük masaj uygulanması tırnakları daha hızlı uzatacaktır.

E vitamini tırnağı hızlı bir şekilde uzatır. Eczanelerden kapsül halinde alınıp el kremine katılabilir.

Tırnakların daha hızlı uzaması için kişi evinde tırnaklarına limon ve yağ karışımı ile bakım yapmalıdır.

Tırnak gün içerisinde ne kadar çok suya değerse o kadar hızlı uzar. Ancak fazla suyla temas tırnağı inceltir ve kırılmasına neden olur.

Oje sürmeden önce şeffaf oje yani baz uygulanmalıdır. Bu tırnakların hava almasını sağlar.

Tırnak etlerini kesmek tırnağın güçlenmesini ve daha hızlı büyümesini sağlar.

Tırnaklar daha dikkatli bir şekilde köşeli olmadan kesilip törpülenmelidir.

TIRNAK NASIL SERTLEŞİR?

Tırnak uzatan kişilerin en büyük problemleri kesinlikle tırnaklarının kırılmasıdır. Bu yüzden tırnak sertleştirici maddeler kullanmaları gerekir. Eğer tırnak sertleştirilmezse tırnak kolayca kırılır ve uzun bir süre boyunca uzatılmaya çalışan tırnak ortadan kaybolur. Tırnak kırılmalarını önlemek için ojeleri iyi temizlemek, tırnak yanlarını törpülemek, ev işi yaparken eldiven takmak gibi şeylere dikkat edilmesi gerekir. Tırnakların kırılmaması için şunlar kullanılabilir:

Çay ağacı yağı

Zeytinyağı

Avokado yağı

Çuha çiçeği yağı

Keten tohumu yağı

E vitamini yağı

Hindistan cevizi yağı

Kurtulmuş atkuyruğu suyu

Deniz tuzu

Elma sirkesi

Limon suyu

TIRNAK UZATMANIN PÜF NOKTALARI

Tırnak uzatmak uğraş gerektiren bir iştir. Aslına bakılırsa oldukça kolaydır ancak sabır gerektirir. Tırnak uzatmanın püf noktalarından birisi kesinlikle sabırdır. Kişi tırnağına özenli davranırsa tırnak uzayacaktır. Tırnak uzatma püf noktalarından bazıları şunlardır:

Tırnak bir alet gibi kullanılmamalıdır.

Tırnağın bakımı yapılmalıdır.

Ev işi yaparken ve bulaşık yıkarken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Tırnaktaki ojeler 3 güne bir temizlenmeli ve tırnak birkaç gün ojesiz durmalıdır.

Tırnaklar suyla çok temas etmelidir.