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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

ile 'te bugün neler yaşandı?

ile 'te dün, 'dan bu yana haber alınamayan ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. 'taki kayıp anne ve oğul öldürülmüş bir şekilde su kuyusuna atıldığı öğrenildi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandıı? Hangi konular ele alındı? İşte Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

21.07.2020, 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,13:18

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Pek çok sosyal sorumluluk projesinde adı olan Müge Anlı, karanlıkta kalmış çözülemeyen dosyaları da aydınlatıyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? Kars'ta öldürülen Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ ile ilgili sıcak gelişmeler! İşte 21 Temmuz Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

10 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Figen Karadağ ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Kars'taki kayıp anne ve oğul öldürülmüş bir şekilde su kuyusuna atıldığı öğrenildi. Özel ekip Figen Karadağ'ı ve oğlunu bulmak için uğraştı. Katil zanlısı polisin sorgusunda suçunu itiraf etti. Bir kişinin daha da cinayete yardım ettiği düşünülüyor.Canlı yayına bağlanan Şeyda Hanım göz yaşlarını tutamadı! Süleyman Akbaba cinayetnde çifte tutuklama geldi. Kocası ve eşi tutuklanan zanlılar cezaevine götürüldü. İstanbul'da kuyumcuya paralarını,altınlarını veren kişiler altınlarını ve paralarını geri alamadı. 3 kardeş kuyumcu aldıkları paralar ile kayıplara karıştı. 200'e yakın şikayetçi var. Onlarca mağdur canlı yayında paralarını alan kişilere geri ödemeleri için çağrıda bulundu!

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