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Haberler Yaşam Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ezgi Öcel'in o paylaşımı çok konuşuldu

ve boşanıyor mu? 'in o paylaşımı çok konuşuldu

Doktorlar dizisinin unutulmaz Ela'sı 'nin ile olan evliliğinde soğuk rüzgarlar esiyor. Emine ve Ela isimli iki kız çocuğu olan Özilhan çifti ile ilgili magazin gündemine düşen son dakika haberi çok konuşuldu. İzzet Özilhan'ın isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ve Öcel'in, "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi sonrası da eşini takipten çıktı. İşte detaylar...

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ezgi Öcel'in o paylaşımı çok konuşuldu

21.07.2020, 11:08

Evlilik sonrası oyunculuğu bırak Yasemin Özilhan'ın 9 yıllık evliliğinde soğuk rüzgarlar esitor. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

YASEMİN ÖZİLHAN İZZET ÖZİLHAN ÇİFTİNİN EVLİLİKLERİ ÇATIRDIYOR MU?

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı!

Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan'ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu! Öcel, "yine başladı büyük fanım" notuyla Özilhan'ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.

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