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Haberler Yaşam YKS kılavuzu yayınlandı!

YKS kılavuzu yayınlandı!

, 2020-YKS ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla sitesinde yayınladı. Adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

YKS kılavuzu yayınlandı!

21.07.2020, 17:34

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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