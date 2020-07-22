Günlük şeker tüketimi ne kadar olmalı?

Dünyanın her yerinde en fazla tüketilen ürünlerden birisi hiç şüphesiz şekerdir. Özellikle hazır yiyecekler yanında tüketilen gazlı içecekler bu şeker tüketimini aşırı derecede çoğaltmaktadır. Şeker fazla kullanıldığı takdirde çok büyük tehlike arz eder. Şeker kullanımı her zaman dengede olmalı. Bu durumu abartmak sağlığımız için risk oluşturabilir.

GÜNLÜK ŞEKER İHTİYACI HESAPLAMA

Şeker fazla tüketildiğinde çok zararlı bir yiyecek haline geliyor. Günümüzde özellikle gençler tarafından tüketilen zararsız ve yağlı besinler şeker içeriği olarak da fazla yüksek olduğu için oldukça zararlı oluyor. Şeker insan hayatında olmazsa olmazdır ancak tüketilmesi gerekenden daha fazla tüketilmemelidir. Şekeri yeteri kadar tüketip aşırıya kaçmayan insan sayısı ise oldukça azdır. Bağımlılık yapan bir madde olan şeker, günlük olarak yenilen pek çok yiyeceğin içerisinde vardır. Doğal yiyeceklerdeki şekerler fazla şeker kullanılmasına sebebiyet vermese de hazır yiyecekler fazla şeker tüketimine sebebiyet vermektedir. Kişinin gün içerisinde yediklerine dikkat edip, tükettiği şekeri hesaplaması gereklidir. Günlük şeker ihtiyacı hesaplamaya gerek yoktur. Kadınların 20 gram erkeklerin 35 gram şeker tüketmeleri gereklidir.

GÜNLÜK NE KADAR ŞEKER ALINMALI?

Şeker tüketiminin zararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak uygulayan kişiler oldukça azdır. Şeker fazla tüketildiğinde adeta bir zehir gibidir. İnsana, organlarına zarar verir. Şekerin fazla tüketimi bedende birçok olumsuzluğa yol açar. Ancak insanların günlük olarak tüketmeleri gereken şeker vardır. Bu şeker, bir kutu kolanın içerdiği şekerden bile daha azdır. Erkeklerin 35 gram yani 150 kalori şeker alması tavsiye edilirken kadınların 20 gram yani 100 kalori almaları önerilir.

GÜNLÜK ŞEKER İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

Şeker, bağımlılık yapan bir maddedir. Günlük ihtiyacı karşılanmadığı takdirde insanı krize bile sokabilir. Günlük şeker ihtiyacı kadınların 20 gram erkeklerin ise 35 gramdır. Bu ihtiyacın karşılanması önemlidir ancak ihtiyaçtan fazlasını tüketmek doğru değildir. Gün içerisinde tüketilen hazır yiyeceklerin içerisinde çok fazla şeker bulunmaktadır. Örneğin gün içinde içilen bir kutu kola bile kişinin günlük şeker ihtiyacından çok daha fazla şeker içermektedir. Günlük şeker ihtiyacını karşılamak için tüketilebilecek bazı yiyecekler vardır. Bunlar ise şöyle sıralanır:

LİF ORANI YÜKSEK BESİNLER

Protein

Doğal yağlar

Probiyotik besinler

Tüm bunlar günlük şeker ihtiyacını karşılarken aynı zamanda da şekeri azaltmaya yardımcı olur.

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