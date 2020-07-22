KPSS lisans geç başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

Belirtilen süre içerisinde KPSS lisans başvurusu tamamlanmayanlar geç başvuru tarihlerini araştırıyor. Memur olmak isteyenlerin KPSS çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Peki ÖSYM takvimine göre KPSS geç başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS ne zaman? İşte 2020 KPSS lisans sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS lisans başvuruları 22-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular saat 23:59'da tamamlanacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.