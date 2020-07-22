NAVTEX nedir? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ne anlama geliyor?

NAVTEX ilan etmek nedir? NAVTEX ne demek? merak ediliyor. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası NAVTEX ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz'e konuşlandırılan savaş gemilerinin pozisyonunu NAVTEX ilanı ile duyuran TSK, bu duyurunun ardından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni teyakkuza geçirdi. Yunan Genel Kurmay Başkanı, apar topar ülkesine geri döndü. İşte NAVTEX ile ilgili merak edilenler...

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce'si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.