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Haberler Yaşam Tuba Büyüküstün: Oysa sen hep aklımdasın

: Oysa sen hep aklımdasın

'ün Instagram hesabından yaptığı kafa karıştırdı. Yönetmen Ferzan Özpetek’in romanını okurken çektiği fotoğrafını paylaşan Büyüküstün'ün yazdığı not dikkati çekti.

Tuba Büyüküstün: Oysa sen hep aklımdasın

22.07.2020, 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,10:22

Umut Evirgen'le 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yönetmen Ferzan Özpeteğin romanını okurken çektiği fotoğrafını paylaşan Büyüküstün, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı.

İşte Tuba Büyüküstün'ün yaptığı o paylaşım:

"Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?"

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