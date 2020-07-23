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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 23 Temmuz Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

ile 'te bugün neler yaşandı? Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki , yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü. Şiar Kılıç cinayet kurbanı mı? Anne Gülizar hakkındaki iddialar tüyler ürpertti. Hepsi ve daha fazlası ile 'te yanıt buluyor. İşte Perşembe Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? 23 Temmuz Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

23.07.2020, 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,13:28

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 9 yaşındaki Şiar Kılıç öldürüldü mü? Komşuların iddiaları anne Gülizar'ı işaret etti. İşte 23 Temmuz Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangında mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten iddia! Şiar Kılıç olayında neler yaşandı? Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten iddia! Şiar Kılıç olayında neler yaşandı?

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