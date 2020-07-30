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Haberler Yaşam Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?

Bayramın 4. kesilir mi?

Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Vatandaşlar bayram için merak ettikleri konuları da araştırmaya başladı. Bunlardan biri de 'Bayramın son günü olan 4. kesilir mi?' sorusu oldu. İşte 'in açıklamalarına göre merak edilen sorunun cevabı...

Bayramın 4. günü kurban kesilir mi?

30.07.2020, 14:07

Kurban Bayramı için artık saatler kaldı. Arefe gününden bayram için gereken hazırlıklar da sürüyor. Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı için ibadetlerini yerine getirecek. Bayramda merak edilen sorulardan biri de bayramın 4. günü kurban kesilip kesilemeyeceği. İşte merak edilen sorunun cevabı...

KURBAN BAYRAMININ SON GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

İslam dininde Hanefi mezhebi için kurban vacib, diğer üç mezhep için ise sünnet bir ibadettir. Hanefilere göre, kurban bayramının dördüncü günü kurban kesilmez. Şafii mezhebinde ise kesilebilir.

Kurban kesiminin son günü Hanefilere göre, bayramın üçüncü günü güneşin batmasıyla biter. Böylece vacip olan kurban ibadetinin vakti çıkmış olur.

Hanefiler, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kurbanını kesemeyenler, bayramın 3. günü güneş batmadan kurbanlarını kesebilirler. Ancak 4. gün kesilen kurban vacip değil nafile olur.

Bu süreler içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şafii mezhebine göre ise kurban, bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Kurban, vacip bir ibadettir ve İslami hükümlerce belirlenen şartları taşıyanın kesmesi gerekir. Kurban kesmenin kazası yoktur. Kurban, bayram süresince kesilmelidir.

Kurban kesmeye şartları uygun olmasına rağmen bayramda kurban kesmeyi ihmal edenlerin kurban bedelini ihtiyaç sahiplerine vermesi, tövbe ve istiğfar etmesi gerektiği tavsiye edilir.

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