İşin yoksa sokağa çıkma!

Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü ve 'Bayramda hava durumu nasıl olacak' sorusu en çok merak edilen sorular arasında. Konuyla ilgili açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yurt genelinde bayramdan itibaren en sıcak günleri yaşayacağız. Eyyam-ı Bahur sıcaklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsun. Işınların dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar. Özellikle 50 yaş ve üstü vatandaşlar, 12.00 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkmasın" dedi.



Bayramın ilk günü İzmir ve çevresinde 40 dereceyi aşan sıcaklıkların gözleneceğini söyleyen Yaşar, "Arap Yarımadası üzerinde yer alan kuru ve sıcak alçak basınç merkezinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenmekte" diye konuştu.



31 TEMMUZ İLE 7 AGUSTOS ARASI

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı Eyyam-ı Bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan Eyyam-ı Bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.



■ FATİH ŞENDİL

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