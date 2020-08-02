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Diz ağrısına karşı bitkisel tedaviler

Diz ağrısına karşı bitkisel tedaviler
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Yaralanmalarda, dize alınan darbe sonucu ya da kireçlenme ve egzersizler sonucu dizde ağrı oluşabilmektedir. Bu tip yaşanan rahatsızlıklardan evde yapılacak bitkisel ve doğal tedavilerle kurtulmak mümkün. Ağrı olduğunda sırtüstü uzanmak ve diz kapağına buz torbası koyarak 20 dakika bekletmek gerekir. Bu ağrıyı büyük ölçüde hafifletmeye yardımcı olacaktır. Uzun süren ağrılarda evde tedavi etmek yerine, bir hekime görünmek daha yararlı olacaktır.

BİTKİ YAĞLARIYLA MASAJ
Diz ağrısına çörekotu yağı, kekik yağı, susam yağı iyi gelen yağlardır. Bu yağları ayrı ayrı diz kapağına masaj yaparak uygulamak, ağrıyı azaltacaktır. Bu yağları birbirine karıştırmamak, ayrı kullanmak önemlidir. Günde 3 defa her birinden birer defa kullanılabilir. Badem yağını, zeytinyağını, hardal yağını, biberiye yağını, kekik ve ceviz yağını bir kaba boşaltarak karıştırmak, diz kapağına hafif masaj yaparak sürmek ağrıyı azaltmada etkilidir.
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