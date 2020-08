Kırmızı eti az suda pişirmek en sağlıklısı

Geçen haftaki yazımızda kurban kesimi, depolanması ve saklanmasında nelere dikkat etmeliyizi konuşmuştuk. Bu hafta ise, dört gözle beklenen sabah kavurmasıyla başlayan akşam sotesiyle biten bayram süresince sağlığımıza nasıl dikkat ederiz bundan bahsedelim. Güncel beslenme biliminde yapılan pek çok çalışmada ağır bir öğün sonrasında kalp krizi geçirme riskinin artacağı bilinmektedir.



DOĞRU PİŞİRME TEKNİĞİ

Bu nedenle, size beslenme uzmanı olarak bir önerim var; Kurban Bayramı'nda bazı minik kurallara uyarak ama aynı zamanda bayramın da zevkini çıkartarak beslenebilirsiniz. Ülkemiz için Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların önemi büyüktür. Dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da gelir. Bu nedenle saklama, pişirme koşullarına dikkat etmek gerekir. Kırmızı et biyolojik değeri yüksek demir, çinko, magnezyum gibi mineraller; konjuge linoleik asit, kaliteli protein, doymuş yağlar ve niasin içermektedir. 100 gramında ortalama 250- 300 kalori arasında enerji içeren etler; dana, koyun, kuzu olarak tüketilebilmektedir. Literatürde kırmızı et tüketimi ile ilgili çalışmalar oldukça fazladır. Epidemiyolojik, kanıta dayalı çalışmalarda sıklıkla ve sağlıksız pişirme tekniği ile pişirilen kırmızı et tüketen bireylerin kolon ve mide kanserine yakalanma riskinin arttığına dair sonuçlar elde edilmiştir. Buna ek olarak yağlı et tüketimi ile birlikte trigliserit, total kolesterol gibi kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış olduğu görülmektedir.

GUT HASTALIĞI RİSKİ VAR

Kan yağlarının yükselmesi kalp rahatsızlıklarını tetiklemekte; ürik asit düzeyindeki artış ise gut hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle kırmızı et tüketiminin sıklığı azaltılıp haşlama öncelikli olmak kaydıyla, fırınlama ve ızgara yöntemleri kullanılarak pişirilmesi daha güvenlidir. Bu yöntem uzmanlarca önerilmektedir. Sıklık açısından haftada 2 kez tüketmek ise en sağlıklısıdır. Pişirme esnasında besin öğesi kayıplarını önlemek için pişirme suyu atılmamalı, bu nedenle et az suda pişirilmelidir. Etin görünen yağlarını ayıklasanız bile içeriğinde görünmeyen yağlar da yer aldığı için etli sebze yemeklerine ekstra yağ kullanmamak daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.

BU KURALLARI GÖZ ARDI ETMEYİN!

1. Açlık tokluk sinyallerinizi dinleyin.

Doyduğunuzun farkına varın.

2. Size verilen ikramlardan küçük miktarlarda tüketin.

3. Öğünlerden sonra çay içiyorsanız açık çay tercih edin ve günde 1 fincan kahveyi geçmeyin.

4. Şekerlemeler ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durun.

5. Kebap, kuzu şiş, pirzola gibi etleri yavaş ve düşük ısıda pişirin.

Mutlaka yanında çoban salata veya taze nane-maydanoz tüketin.

6. Kavurma, kızartma gibi yağlı etlerden uzak durun.

7. Bol taze sebze ve kabuklu meyve tüketin.

8. Günde 10-12 su bardağı ılık su tüketin.

9. Tatili değerlendirerek bol fiziksel aktivite yapın.

10. Etlerin yanına asitli, gazlı içecekler yerine ayranyoğurt- cacık tercih edin.

11. Etleri az miktarda tahıllarla (kuskus, bulgur, esmer pirinç) ve bol taze sebze ile yemeğe özen gösterin.

12. Kalp sağlığınız ve kanserden korunmak için haftada 2 kereden fazla kırmızı et tüketmemeye özen gösterin.

SAGLIKLI KUŞBAŞI TARİFİ

İŞTE Diet Time mutfağından sizin için sağlıklı bir et yemeği! İri kuşbaşı halinde doğranmış yağsız kırmızı etinizi iyice yıkadıktan sonra çelik tencerenize koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış kuru soğanı ve ince dilimler halinde kesilmiş yeşilbiberi pişen etin üzerine ilave edin. Çok az karabiber ve tuz ile iyice pişirin. Dilerseniz damak zevkinize uygun pul biber, kimyon, kekik gibi diğer baharatlarla da lezzetlendirebilirsiniz. İndirmeye yakın küpler halinde kesilmiş domatesle 2-3 dakika çevirin ve ince kıyılmış bol taze maydanoz ile servis edin.