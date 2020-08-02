Kuru nane tümörlerin gelişimini yavaşlatıyor

Yemeklere lezzet katarken sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiren baharatlar, sofralarımızın vazgeçilmezleri... Eski çağlardan itibaren şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde de birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterebiliyor veya hastalık semptomlarının azaltılmasında destekleyici rol oynayabiliyor.



AŞIRI TÜKETİLMEMELİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, "Baharat ile yemeklerimizi lezzetlendirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en faydalı diye bilinen bitkiler bile ilaç gibi görülüp aşırı tüketildiğinde zararlı hale gelebiliyor" diyor. Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen nanenin özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu belirten Can, "Nane; pankreas, göğüs ve karaciğer tümör gelişimini yavaşlatabilirken; kolon, deri ve akciğer kanserlerini önlemeye yardımcı olabiliyor" dedi.

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