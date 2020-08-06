Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri'nden o iddialara yanıt

Sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla bir süre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Ancak 1 Haziran itibari normalleşme başlamış ve yasaklar kaldırılmıştı. Sosyal medyada dolaşan sokağa çıkma yasağı olacağı yönündeki söylentiler sonrası vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sosyal medyada dolan iddialar ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, 'Olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:



"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur."