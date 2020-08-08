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Haberler Yaşam Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

ile aşkı belgelendi

ile 3 yıldır aşk yaşayan , ayrılığın ardından ile fotoğraf paylaştı. Çiftin ilişkisi, tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Büyüküstün ayrılık hakkında, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

08.08.2020, 14:05 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,14:11

En son rol aldığı Atiye dizisiyle hayran kitlesini artıran genç oyuncu Melisa Şenolsun, ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır birlikte olan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı.

23 yaşındaki Şenolsun ile 31 yaşındaki Evirgen çiftinin ilişkisi, tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Şenolsun, Umut Evirgen ile iki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Ama kısa süre sonra sildi.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldığını duyurmuştu.

Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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