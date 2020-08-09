Örümcek Adam bu akşam atv’de

EFSANEVİ çizgi-roman karakteri Örümcek Adam'ın yeni serisi, yetenekli oyuncu Tom Holland'la birlikte daha eğlenceli daha muzip... Yeni üçlemenin ilk filminde, Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter (Tom Holland), kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşmaktadır. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise, suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır...