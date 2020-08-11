Zırhlı polis aracı devrildi: 2 şehit

Hakkari Yüksekova'ya bağlı Çobanpınar bölgesindeki Cengiz Üs Bölgesi'ne yakıt ikmali için giden zırhlı polis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan polisler Adnan Kısar ile Osman Gül yaşamını yitirdi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir polisin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit polis memurları Kısar ve Gül için Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması için Şehit Polis Memuru Adnan Kısar Antalya'ya, Osman Gül ise Kahramanmaraş'a gönderildi. Şehitler, memleketlerindeki törenlerin ardından toprağa verildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

ŞEHİT Kısar ve Gül'ün ailelerine devlet erkanından da başsağlığı geldi. Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Bakan Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



YPG'NİN SÖZDE KOMUTANI SURİYE'DE ÖLDÜ

Suriye'de öldü SURİYE'de gün geçtikçe güç kaybeden ve etkili olduğu bölgelerden çekilmek zorunda kalan YPG'ye bir darbe daha geldi. YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat Nehri üzerinde yer alan Ebu Kemal kasabasında bulunan örgütün sözde tugayındaki komutanlarından Şaban Muhammed Zayed, uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Zayed'in ölüm haberi sosyal medyada da paylaşıldı.