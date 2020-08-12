Haberler Yaşam Arsenalli yıldız Mesut Özil ve Amine Gülşe kızları ile Çeşme tatilinde

Arsenalli yıldız Mesut Özil ve Amine Gülşe kızları ile Çeşme tatilinde

Arsenalli yıldız Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe, minik kızları Eda geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye gelmişti. Çeşme'de sahip oldukları evi 10 milyon TL'ye yenileyen Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti tatillerini burada geçiriyor. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Eda ile yaptıkları paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldular. "Küçük prensesimle ilk tatil" notunu düştüğü Mesut Özil'in kızı Eda ile yaptığı paylaşım büyük beğeni toplarken Amine Gülşe'nin de aynı pozu sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

12.08.2020, 09:25