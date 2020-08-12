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Haberler Yaşam Arsenalli yıldız Mesut Özil ve Amine Gülşe kızları ile Çeşme tatilinde

Arsenalli yıldız ve kızları ile tatilinde

Arsenalli yıldız ile oyuncu eşi , minik kızları Eda geçtiğimiz günlerde için 'ye gelmişti. 'de sahip oldukları evi 10 milyon TL'ye yenileyen Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti tatillerini burada geçiriyor. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Eda ile yaptıkları paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldular. "Küçük prensesimle ilk tatil" notunu düştüğü Mesut Özil'in kızı Eda ile yaptığı paylaşım büyük beğeni toplarken Amine Gülşe'nin de aynı pozu hesabından paylaşması dikkat çekti.

Arsenalli yıldız Mesut Özil ve Amine Gülşe kızları ile Çeşme tatilinde

12.08.2020, 09:25

Arsenalli yıldız Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 4 buçuk aylık kızları Eda'yla geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.

Çeşme'deki 10 milyon TL'ye yeniledikleri evlerinde kalan mutlu çift, dün bir lokantada yemek yedi.

Salgın nedeniyle açık havada oturan ikili, birbirlerinin fotoğrafını çekti. Özil, paylaşımına "Küçük prensesimle ilk tatil" notunu ekledi...

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