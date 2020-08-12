Arsenalli yıldız Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 4 buçuk aylık kızları Eda'yla geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti.
Çeşme'deki 10 milyon TL'ye yeniledikleri evlerinde kalan mutlu çift, dün bir lokantada yemek yedi.
Salgın nedeniyle açık havada oturan ikili, birbirlerinin fotoğrafını çekti. Özil, paylaşımına "Küçük prensesimle ilk tatil" notunu ekledi...
Arsenalli yıldız Mesut Özil ve Amine Gülşe kızları ile Çeşme tatilinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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