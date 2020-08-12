  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İstedikleri bölüm ve üniversite için Haziran ayında üniversite sınavına katılan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki YKS sınavı ne zaman açıklanacak? 'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

12.08.2020, 12:12

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haziran ayında sınava katılan ve yeterli puanı alarak tercihlerini yapanlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA