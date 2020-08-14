Mehmet Ali Erbil'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

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