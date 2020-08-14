Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.
Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."Merve Boluğur'dan sevgilisi Burak Dayı ile ilgili şaşırtan itiraf! MasterChef'te heyecan dorukta! O yarışmacı dakikalarca gözyaşı döktü
Mehmet Ali Erbil'den haber var! Sağlık durumu nasıl? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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