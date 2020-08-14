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Haberler Yaşam Mehmet Ali Erbil'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali 'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

tedavisi gördüğünü duyuran başarılı sunucu Mehmet Ali 'den haber var. Evinin banyosundan düştükten sonra hastalığı nükseden ve zor günler geçiren Erbil, 2 haftalık tedavi sürecini tamamladı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Sağlık durumu nasıl?

14.08.2020, 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020,10:37

Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

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