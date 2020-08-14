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Uyuşturucu baskınında 2 tutuklama

Uyuşturucu baskınında 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Manisa'nın Salihli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan R.E ve Y.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI

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