Manisa'nın Salihli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda esrar, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan R.E ve Y.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMRE SAÇLI
Uyuşturucu baskınında 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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