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Haberler Yaşam Ağabeyi dövünce ikinci kattan atladı

Ağabeyi dövünce atladı

Ağabeyi dövünce ikinci kattan atladı
Giriş Tarihi: 15.8.2020

Adana'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından dövülen üniversite öğrencisi Ceylan E. (21) ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız, bir aracın üstüne düştükten sonra beton zemine çarparak yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.'nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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