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Öğretmen seminerleri ne zaman ne şekilde yapılacak?

Okulların tarihinde şeklinde açılacağı duyurusundan sonra öğretmen seminerlerinin de ne şekilde yapılacağı merak ediliyordu. öğretmen seminerleri ile ilgili merak edilen duyuruyu paylaştı. Peki öğretmen seminerleri ne zaman ve ne şekilde yapılacak? İşte detaylar...

Öğretmen seminerleri ne zaman ne şekilde yapılacak?

15.08.2020, 13:27

Öğretmen seminerleri yüzyüze mi yapılacak? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim 21 Eylül'de de kademeli olarak yüzyüze olacak şekilde açılacak. Peki öğretmen seminerleri ne zaman ve ne şekilde yapılacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleri ile ilgili merak edilen duyuruyu paylaştı. Buna göre, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir.

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