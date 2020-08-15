ÖSYM YKS sonuçları belli oldu mu?

YKS sonuçları belli oldu mu? sorusu öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Haziran ayında sınava giren ve barajı geçerek tercihte bulunan öğrenciler merakla tercih sonuçlarının açıklancağı tarihi bekliyor. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.