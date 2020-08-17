Duygu’nun babası Bakan Gül ile görüştü: İşin peşini bırakmayın

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) babası Bülent Delen, telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Sayın bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi. Bakan Gül'ün ise gerekli adli tetkikatın devam ettiğini ve yargının en doğru kararı vereceğini söylediği öğrenildi. Kızının hayallerinin olduğunu söyleyen Delen, "Bakanım gerekenin yapılacağını söyledi. Ben bakanıma güveniyorum. Çocuğum okuyacak adam olacaktı. Şu anda adam falan kalmadı. Çocuğum üniversiteye gidecekti hayalleri vardı. Hayalleri söndü. Toprağa gömdük geldik" dedi.

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