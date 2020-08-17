Güzellik ve sağlığın aynası gözler

Hem estetik hem de sağlık açısından yaşlanmanın ilk belirtisini veren gözlerimize ne kadar iyi bakarsak gençliğimizle bağlarımızı o kadar uzun süre koruruz. İyi görmeyen gözler, düşük bir göz kapağının sizi olduğunuzdan yaşlı göstermesini istemiyorsanız uzman doktorların önerilerine kulak verin.

GÖZLÜKSÜZ BİR YAŞAM MÜMKÜN

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, hem katarakt hem de görme kusurlarının tedavisinde sonuçlar veren trifokal göz içi lenslerinin gözlüksüz bir yaşam imkanı sunduğunu söyledi. Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığı bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, özellikle 40 yaşın üzerindeki kataraktı olan veya miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan hastalarda refraktif lens değişiminin uygulandığını belirtti. Covid19 nedeniyle herkesin maske taktığı günümüzde gözlük kullananların camlardaki buharlaşma nedeniyle sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Dr. Selim, trifokal göz içi lenslerin bu soruna da çare olabildiğini kaydetti.

AYNI GÜN İYİLEŞME

Operasyon hakkında da bilgi veren Op. Dr. Sedat Selim, şunları söyledi: "Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor."

SARI NOKTAYA GÖZ İÇİ MERCEK TEDAVİSİ

Günümüzde görme kaybı nedenleri arasında en sık rastlanan nedenler arasında yer alan sarı nokta hastalığının tedavisinde, göz içi teleskopik mercek uygulaması başarılı sonuçlar veriyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, ileri yaşa bağlı olarak görülen Sarı Nokta (Makula Dejenerasansı) hastalığının, göz tansiyonu ve şeker hastalığı ile birlikte görme kayıplarına yol açan hastalıkların başında yer aldığını söyledi. Sarı nokta hastalığında erken tanının önemli olduğunu kaydeden Erakgün, ileri yaş, diyabet, kolesterol ve hipertansiyonun bu hastalığı tetiklediği bilgisini verdi.

KALICI BİR UYGULAMA

PROF. Dr. Erakgün bu konudaki gelişmeleri şöyle özetledi: "Son yıllarda gelişen göz içi mercek teknolojileriyle birlikte özellikle belli evreyi geçmiş kuru tip sarı nokta hastalığında ve tedavisi tamamlanan yaş tipte özel bir müdahale ile hastalığın olumsuz etkilerini azaltabiliyoruz. Hastanın gözünün içine özel bir teleskop mekanizması içeren mercek yerleştiriyoruz. Ameliyat yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bu mercek hastalığı tedavi etmemekle birlikte hasarlı görme merkezinin etrafındaki bölgeyi daha etkin kullanmayı sağlıyor. Görüntüyü bir miktar büyütüp kaliteyi de artırarak görme merkezinin sağlıklı noktalarını çalıştırıyor."

DÜSÜK GÖZ KAPAGINDAN 45 DAKIKADA KURTULUN

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yaşlanmayla birlikte göz kapağı düşüklüğü oluşabildiğini belirterek, ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi. Zaman içinde yaşlanmaya bağlı olarak gevşeyen cilt ve kas dokusunun görme kaybına neden olduğunu ifade eden Geribeyoğlu, "Göz kapağı düşüklükleri görme alanının daralmasına neden oluyor. Bu durum istenmeyen bir görüntüye de neden oluyor. Gözlerde ağırlık ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor. Kontakt lens ve gözlük kullanımı zorlaşıyor. Göz kapağı ameliyatı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir uygulamayla göz kapağını düzeltiyoruz" diye konuştu. Çocuklarda ve gençlerde de yapısal bozukluk nedeniyle görülebilen göz kapağı düşüklüğünün, göz tembelliğine yol açabildiği dile getiren Geribeyoğlu, hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi ve cerrahi müdahalenin uygulandığını belirtti.

LOKAL ANESTEZİ

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Cerrahi operasyon lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ameliyat sonrasında bir hafta içinde hızlı bir iyileşme görülüyor. Ptozis, başarısı yüksek bir ameliyat" ifadesini kullandı.

VİTAMİNLERİ SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Op. Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti. A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Takeş, şu bilgileri verdi: "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur" dedi.