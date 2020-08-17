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Haberler Yaşam Radyolojide yapay zeka dönemi

Radyolojide dönemi

Radyolojide yapay zeka dönemi
Giriş Tarihi: 17.8.2020
RADYOLOJİ Uzmanı Dr. Ayşegül Öz Özcan, yapay zekanın artık MR, mamografi ve tomografi çekimlerinde kullanıldığını belirterek, "Yapay zeka örneğin iki mamografi filmini karşılaştırabildiği gibi, mamografi, MR ve tomografi filmlerinde insan gözünün fark edemediği milimetrik şüpheli alanlara da dikkat çekerek tanıda radyoloji uzmanlarının elini güçlendiriyor" diye konuştu.
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