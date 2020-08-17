Radyolojide yapay zeka dönemi

RADYOLOJİ Uzmanı Dr. Ayşegül Öz Özcan, yapay zekanın artık MR, mamografi ve tomografi çekimlerinde kullanıldığını belirterek, "Yapay zeka örneğin iki mamografi filmini karşılaştırabildiği gibi, mamografi, MR ve tomografi filmlerinde insan gözünün fark edemediği milimetrik şüpheli alanlara da dikkat çekerek tanıda radyoloji uzmanlarının elini güçlendiriyor" diye konuştu.
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