  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bakan Pekcan: O fuarlar 1 Eylül'den itibaren başlayacak

Bakan Pekcan: O fuarlar 1 Eylül'den itibaren başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak" dedi.

Bakan Pekcan: O fuarlar 1 Eylül'den itibaren başlayacak

19.08.2020, 13:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,13:53

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle daha önce ertelenen fuarlardan açık alanda gerçekleştirilenlerin normalleşme süreciyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren düzenlenmeye başlandığını anımsattı.

Pekcan, "Kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlarımız ise 1 Eylül'den itibaren yeni önlemlerle düzenlenmeye başlayacak. Maske-mesafe ve hijyen tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak kamu sağlığının korunmasına öncelik verilecek. Katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girişleri sağlanacak. Ayrıca, ziyaretçi sayısı, stantların yerleşim planları, dezenfektasyon gibi belirlenen tüm kurallara yönelik denetimler TOBB tarafından veya görevlendireceği oda/borsa tarafından yapılacak" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Pekcan: O fuarlar 1 Eylül'den itibaren başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA