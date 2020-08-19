Kadın esnaf sayısı bir yılda 33 bin arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını belirterek, bu sayıyı daha yukarıya çekmeyi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadının ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

BAŞVURULAR ALINDI

Pekcan, Aksaray'da düzenlenen "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi" kapsamındaki çalıştaya video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, "Kooperatifleşme yolunda özellikle kadın girişimcilerimizin bir araya gelerek nasıl katma değer yarattığını birçok başarılı örnekte görüyoruz" dedi. Bakanlık olarak tüm imkanlarla kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin yanında olmayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne de (KOOPDES) değindi. KOOP-DES'in, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projelerine hibe desteği verdiğini belirten Pekcan, bu yıl ilk uygulama olarak kadın kooperatiflerine yönelik destek başvurularının 15 Temmuz'dan itibaren alındığını ifade etti.



150 BIN LIRAYA KADAR HIBE VERECEGIZ

TİCARET Bakanı Pekcan, KOOP-DES kapsamda kooperatiflerin makine, ekipman alımları, nitelikli personel alımları ile birlikte bir çok konuda destek sağlanacağını söyledi. Pekcan, "Aksaray'da faaliyet gösteren kooperatiflerimizin bu tip giderlerinin yüzde 75'ine kadar, maksimum 150 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Beklentimiz kadın kooperatiflerimizin başarılı olması" dedi.