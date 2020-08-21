Müthiş altın hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervlerinde son yıllarda yaşanan ciddi artış Türkiye'nin elini daha da güçlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurgu yaptığı Türkiye'nin altın rezervlerindeki zenginliğiyle ilgili Yeni Asır'a çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak son yıllarda önemli bir stratejik karar aldığını vurguladı. Prof. Dr. Alkin, "Türkiye akıllılık etti. Merkez Bankası yaklaşık 4-5 yıl içerisinde daha önce Amerikan tahvili cinsinden tuttuğu rezervlerin hemen hemen tümünü altın rezervine çevirdi" dedi.

12'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK

TCMB'nin şu anki altın rezervinin 583 ton civarında olduğunu ve parasal olarak 40-43 milyar dolar arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Bugün altın rezervleri açısından dünyada 12. sıraya yükseldik. Bu Avrupa Merkez Bankası'nın elindeki rezervden daha fazla. Avrupa MB, bizim bir basamak altımızda 13. sırada yer alıyor. Bugün toplam rezervlerimizin yüzde 38'i altından oluşuyor" diye konuştu.



SÜRECİ DOĞRU OKUDUK

ELİNDEKİ Amerikan tahvillerini altına çevirme hamlesinin Türkiye için bugünlerde çok önemli bir avantaj haline geldiğini anlatan Prof. Dr. Alkin, "Bugün küresel altın fiyatlarında yaşanan yükseliş bizim süreci doğru okuduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda Amerikan tahvillerinde de değer kayıpları oldu. Biz Amerikan tahvillerinde böyle bir değer kaybı yokken, altının ons fiyatı da şu anki seviyesine göre oldukça düşük seyrederken bu stratejik adımları attık. Süreci çok doğru okuduk" ifadelerini kullandı.



GÜÇLÜ DURUŞUNU DEVAM ETTİRECEK

RUSYA ve Çin gibi bazı ülkelerin de benzer bir strateji izlediğini dile getiren Prof. Dr. Alkin, şöyle devam etti: "Türkiye de bu açıdan çok doğru bir iş yaptı. Büyük ihtimalle merkez bankalarının rezervlerinin bir miktarını daha altın cinsine dönüştürmesi devam edecek. O yüzden altın zaman zaman belirli fiyat düzeltmeleri yapabilir ama orta vadede dünyadaki ons değerinin güçlü kalacağını söyleyebiliriz. Bu da Türkiye ve TCMB'nin elini daha da güçlendirecek."



DIŞARIDAKİ REZERVLERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİK

TÜRKİYE'NİN bu 4-5 yıllık süreçte altın konusunda bir başka stratejik adım daha attığını ifade eden Prof. Dr. Alkin, "Türkiye Londra ve ABD'de tuttuğu altın rezervlerini bu süreçte ülkeye getirdi. Aynı anda iki strateji uygulamış olduk. Bu rezervler o finans piyasalarında Türkiye lehine bir işlem yaparken gerekiyordu. Belki o piyasalarda hareket kabiliyetimiz bir miktar azalabilir. Ancak bunun daha doğru olacağına karar verdik. Çok da doğru yaptığımızı anlıyoruz" dedi.

Erhan GÜLENÇ