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Haberler Yaşam Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler

’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler

Hava sıcaklığının 39 derece çıktığı ’da sıcaktan bunalanlar, dünyaca ünlü sahile gelerek serinledi. Sahile gelenlerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Konyaaltı Sahili’nde mesafe koyarak deniz keyfini sürdüler

22.08.2020, 17:48

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 dereceye kadar ulaştı.

Nem oranın 18 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'ne koştu. Sıcaklıktan dolayı sahildeki yoğunluğun geçtiğimiz haftalara göre daha az olduğu dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Plajdaki tatilciler serinlemek için bol bol yüzdü, bazıları da güneşlendi. Sahilde çoğu tatilcilerin kıyıda ve denizde sosyal mesafe kuralarına uyduğu ancak çoğu tatilcinin bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

İŞTE O KARELER...




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