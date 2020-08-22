YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuç sorgulama...

Yükseöğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan ve tercihte bulunan binlerce üniversite adayı merakla tercih sonuçların açıklanmasını bekliyor. Haziran ayında sınava katılan adaylar 'YKS sonuçları açıklandı mı?' sorusunu araştırıyor. Peki ÖSYM YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte merak edilenler...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.