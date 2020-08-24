Doğru diyet kalbi korur

Yapılan çalışmaların koroner kalp hastalığının ölüme neden olan hastalıkların en başında geldiğini söyleyen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Klinik araştırmaların sonuçları ise diyette olumlu yönde yapılan değişiklerle serum kolesterolünün ve LDL-kolesterolün düşüşünün sağlandığı takdirde koroner kalp hastalıkları riskinin azaldığını göstermiştir. Kolesteroldeki %1'lik düşüş ise hastalık riskini %2 azaltmaktadır. Bu nedenle kalp damar hastalıklarında çözüme ulaşmak için beslenmeyi düzeltmek ve bazı besinleri beslenme düzenine eklemek çok önemlidir" dedi. İşte kalp damar rahatsızlığına iyi gelen besinler...



ZEYTİNYAĞI

Besleyici değeri çok yüksektir. A,C,E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum minerallerini ve omega-9 doymamış yağ asidini içerir. Kötü kolesterolü düşüren zeytinyağı, antienflamatuar etkisi sayesinde kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir. Özellikle doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının seçilmesi oldukça önemlidir.





BALIK

Balık ve balık yağı, antioksidan olan omega-3 yağ asidini içerir. Omega-3 yağ asidi damar içi tıkanıklarının azalmasında, kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarının engellenmesinde etkilidir. Balığın olumlu etkilerinden faydalanmak için ızgara, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir.



CEVİZ

Kalp sağlığı için son derece önemli olan omega- 3 yağ asidi, L-arginin amino asidi ve E vitaminini içerir. Bu sayede kandaki kötü kolesterolün düşmesine ve iyi kolesterolün artmasına etki eder.



KETEN TOHUMU

Potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 yağ asidini içeren keten tohumunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Her hangi bir hastalığınız yoksa her gün 1 çorba kaşığı taze öğütülmüş keten tohumunu yoğurdunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.



YABAN MERSİNİ

Antosiyaninler gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antosiyaninler oksidatif strese ve inflamasyona iyi gelerek kalp hastalıklarını önlemede etkilidir. Yapılan çalışmalar yabanmersini ve diğer kırmızı meyvelerin tüketiminin artırılmasının kalp hastalığı riskini azaltacağını göstermektedir.





NOHUT

Yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakir, kompleks karbonhidratlar ve posadan zengin bitkisel protein kaynağı besindir. İçerdiği fitokimyasal maddeler nedeniyle kan kolesterolünü düşürücü olumlu etkileri vardır.