TEİAŞ KPSS şartsız işçi alımı yapıyor! Başvuru nasıl yapılır?

TEİAŞ iş başvurusu nasıl yapılır? TEİAŞ personel alım şartları nelerdir? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. 42 il için alım yapılacak olan TEİAŞ personel alımı ilanında lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Peki TEİAŞ işçi alımı için gereken şartlar nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

TEİAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ

1. Lise ve Dengi Okulların: Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ

1. Lise ve Dengi Okulların: Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

a-Haberleşme Sistemleri

b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak

42 İLDE 2 KADROYA ALIM YAPILACAK!

TEİAŞ kamu personeli alımı için iŞKUR ilan yayımladı. 42 farklı ilde alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Alım yapılacak iller şöyledir.

İstanbul

Bursa

Çanakkale

İzmir

Bartın

Sakarya

Düzce

Eskişehir

Kütahya

Isparta

Afyon

Ankara

Konya

Samsun

Amasya

Tokat

Kayseri

Gaziantep

Şanlıurfa

Elazığ

Malatya

Trabzon

Artvin

Erzurum

Erzincan

Mardin

Batman

Van

Ağrı

Iğdır

Hatay

Mersin

Adana

Antalya

Kırklareli

Tekirdağ

Edirne

Denizli

Aydın

Muğla

Kastamonu

Karabük