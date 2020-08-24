'Yan evi sınıf yaparım' demişti! Demet Akalın'dan okul sorularına cevap!

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile önceki gün Akmerkez'deki bir restoranda yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Akalın, Virüs nedeniyle Hira'yı okula gönderecek misiniz?" sorusuna; "Okula göndermemek olmaz mecburi yani bizim sitede devlet okulu olsa ben devlet okuluna vereceğim" diye yanıt verdi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Alişan'la yaptığı televizyon programına; bulduğu 110 bin TL'yi polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı'yı konuk eden Demet Akalın, Alişan ile birlikte Çaylı'nın iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek, borçlarını karşılayacaklarını söylemişti.

Akalın, bu konuyla ilgili de "Pazartesi halledeceğiz ama galiba Bursa Belediyesi halletmiş biz başka şeyler alacağız çocuk odası filan başka şeyler halledeceğiz" dedi.

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