YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları üniversite adayı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sınava katılan ve geçerli puanı alarak tercih yapanlar merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı mı? YKS tercih sonuçları için tarih belli mi? İşte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını bildirdi.



ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.