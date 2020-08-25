Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır? Lezzetli aşure tarifi...

Aşure günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Muharrem Ayı'nın girmesi ile birlikte aşureler için de hazırlıklar başladı. Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü 2020 yılında ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos'ta idrak edilecek.

MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday



Yarım çay bardağı nohut



Yarım çay bardağı kuru fasulye



Yarım çay bardağı kuş üzümü



Yarım çay bardağı dolmalık fıstık



Yarım çay bardağı küp doğranmış kayısı



1 su bardağı toz şeker



1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu



15 su bardağı su



Üzerine:



Yarım çay bardağı toz antep fıstığı



1-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık



Yarım çay bardağı ceviz

YAPILIŞI

Buğday, fasulye ve nohudu yıkayıp, bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü arada bir kevgirle alın. Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Aşure koyulaşmaya başladığında kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyip kaynatmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. Sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini toz antep fıstığı, dolmalık fıstık ve cevizle süsleyip, servis yapın.