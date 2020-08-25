Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır? Lezzetli aşure tarifi...

Aşure günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Muharrem Ayı'nın girmesi ile birlikte aşureler için de hazırlıklar başladı. Her yıl Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü 2020 yılında ne zaman ve hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos'ta idrak edilecek.
MALZEMELER
1 su bardağı aşurelik buğday
Yarım çay bardağı nohut
Yarım çay bardağı kuru fasulye
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı küp doğranmış kayısı
1 su bardağı toz şeker
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
15 su bardağı su
Üzerine:
Yarım çay bardağı toz antep fıstığı
1-2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
Yarım çay bardağı ceviz
YAPILIŞI
Buğday, fasulye ve nohudu yıkayıp, bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp tencereye alın. Suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Üzerinde oluşan köpüğü arada bir kevgirle alın. Buğday taneleri iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 2-3 saat kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip, süzün. Aşure koyulaşmaya başladığında kuş üzümü, dolmalık fıstık ve kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Şekeri ekleyip kaynatmaya devam edin. Rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Bir-iki taşım kaynattıktan sonra ateşten alın. Sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini toz antep fıstığı, dolmalık fıstık ve cevizle süsleyip, servis yapın.
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