KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır?

KPSS'ye girecek olan adayların çalışmaları devam ediyor. Sınava kısa bir süre kala adayların heyecanla çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sınav yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Gözler ÖSYM'den gelecek haberde. Peki KPSS Lisans sınav yerleri ne zaman belli olur? İşte detaylar...

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

KPSS lisans sınavı giriş yerleri için bekleyiş sürerken ÖSYM resmi sitesi üzerinden bu belgeleri sınavın düzenleneceği tarihe 10 gün kadar önce adayların erişimine açıyor. Bu kapsamda belgelerin kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Kamu Kurum ve kuruluşlarında hizmet vermek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS sınavı bilindiği üzere 6 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumu sonrası 12-13 Eylül tarihinde ise Alan bilgisi testi gerçekleşecek.

Bu kapsamda KPSS lisans sınav giriş yerlerinin en geç 27 Temmuz 2020 tarihleri aralığında açıklanması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek

KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de,

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.