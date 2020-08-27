216 milyon liralık kokain darbesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrükler Muhafaza teşkilatının, Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokainle tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attığını bildirdi.

EKİBİ TEBRİK ETTİ

BAKAN Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içinde, piyasa değeri 216 milyon lira olan toplam 540 kilogram kokain ele geçirildiğini aktardı.

OPERASYONDAKİ başarının boyutuna dikkati çeken Pekcan, "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, Kocaeli'de gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokainle tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi canı gönülden kutluyorum" değerlendirmesinde bulundu. TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi yapıldı.

NEFES KESEN OPERASYON

ANALİZDE, Kocaeli'de bir limana Brezilya'dan gelecek 6 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu söz konusu konteynerlerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle kontrol edilmesi talimatı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletildi ve operasyon başlatıldı.