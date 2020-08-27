Korona çocuk oyuncağı değil

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ölümcül korona virüsüne karşı vatandaşları uyardı. "Dünya henüz korona virüs ile mücadelesini tamamlamadı" diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Kemalettin Aydın, salgınla mücadelede devletin üstüne düşenleri yaptığını söyledi.

'ŞAKASI YOK'

"YASAKLAMALAR oldu, okullar tatil edildi ama vatandaş uymadı" diyen Aydın, "Yasaklara ve cezalara rağmen tüm kurallar çiğnendi. Buradan yalvararak tekrar sesleniyorum; hem kendiniz hem yakınlarınız hem milletiniz hem de geleceğimiz için dikkat edin. Yaşam tarzınızı eskisi gibi devam ettirmeyin, bilim insanlarının bu konuyla ilgili yorumlarına ve uyarılarına uyun yeter. Bir profesör yalvarır mı demeyin, evet ülkem için insanlarımız, ailelerimiz, hastalarımız için yalvarıyorum. Bu çocuk oyuncağı değil, şakası yok" dedi.

FATİH ŞENDİ