Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 27 Ağustos Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Şiar Kılıç olayında son gelişmeler neler? İşte 27 Ağustos Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz Temmuz ayında baba Samet Kılıç, yangında ölen 9 yaşındaki oğlu Şiar'ın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine yayına gelip Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Bugünkü programda, Müge Anlı dün yayından sonra Gülüzar ile 2 saat zaman geçirdiğini, Gülüzar'ın kızlarının her şeyi biliyorlar dediğini, Hami'nin Şiar'ı dövdüğü yönünde açıklamaları üzerinde durduğunu açıkladı. Müge Anlı ayrıca Gülüzar'ın Şiar'ın yemek yerken diğer çocukları rahatsız ettiği gerekçesiyle başka bir evde Şiar'ı doyurduğu yönünde açıklamaları olduğunun altını çizdi. Hami Bey, bu açıklamaların doğru olmadığını, kendisinin Şiar'ın yan evde yemek yemesi konusunda bir şey söylemediğini ifade etti.

Programın ilerleyen dakikalarında, Müge Anlı Gülüzar'ın dün canlı yayın sonrası kendisine anlattıklarını açıklaması ve Gülüzar'ın onaylamasıyla yayına emniyet güçleri geldi ve ikiliyi gözaltına aldı.

Neler açıklandı?

Müge Anlı, Gülüzar'ın sağ olan çocuklarının anlattıklarını izlediğini ama ekrana veremeyeceğini söyledi. Gülüzar'ın bazı şeyleri hatırlamak istemediğini, hatırladığı şeyin sadece olay günü Hami'nin Şiar'ı çok kötü dövdüğünü ayrıca kendisini de dövdüğünü, duvarda kan izlerinin kendisine ait olduğunu ayrıca doktora gittiklerinde ipucu verdiğini ama doktorun anlamadığını ve Hami'nin diğer çocukları öldürmekle kendisini tehdit ettiğini söylediğini açıkladı.

Sonrasında Gülüzar'ın hastaneden eve geldiklerinde Şiar'ın yaşadığını gördüğünü, ağzından yeşil sular geldiğini, kahvaltısını yaptırdığını ve aynı günün gecesinde bir koku duyduklarını, sonrasında evde yangın çıktığını gördüklerini söyledi.

Müge Anlı ayrıca not olarak Hami'nin çivili sopa ile Şiar'ı dövdüğünü Gülüzar'ın kendisine anlattığını ekledi.

Gülüzar, Hami'den ayrılmak istediğinde Hami'nin kendisini tehdit ettiğini söylerken, Hami buna itiraz edip kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini açıkladı. Ayrıca Hami'nin olay günü birine bir şey söylersen diğer çocukların da bende diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Gülüzar Hanım doktora gidildiği gün Hami'nin Şiar'ı döverek öldürdüğünü, Hami'nin nasıl cinayet işledim diye ağlamaya başladığını, hastanede de bu yüzden ağladığını ve kendisini diğer kızları ile tehdit ettiğini tekrarladı. Hami, tüm suçlamaları reddetti. Ayrıca babaanne Emine Kılıç, Hami'nin diğer torunlarını demir çubuklarla taciz ettiğini söyledi.

Tüm bu açıklamalar ve itiraflar üzerine, Sakarya Savcılığı'nın talimatıyla Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Alibeyköy Polis Merkezi'nden gelen yetkililer Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'i ifadelerini almak için emniyete götürdü.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika cinayet itirafı!