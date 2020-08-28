Birinciler Medipol’ü seçti

İstanbul Medipol Üniversitesi 2016, 2017, 2018 ve 2019'da olduğu gibi bu yıl da YKS'nin en başarılı adaylarının adresi oldu. 2020 YKS'de Sayısal Türkiye 1.'si Özge Dilay Örüm ile Sözel Türkiye 1.'si Muhammed Rodi Düger İstanbul Medipol Üniversitesini kazandı. Uluslararası Tıp Fakültesi'nin 10 kişilik kontenjanı ise YKS'yi ilk 37'de tamamlayan adaylardan oluştu. 2016, 2017, 2018, 2019 ile birlikte 2020 Türkiye birincilerinin de aralarında olduğu YKS şampiyonları, bugün saat 10.30'da düzenlenecek basın toplantısında medya ile buluşacak.

KALİTE GÜVENCESİ

Türkiye'de Kalite Güvence Sistemi, üniversiteler tarafından yıllık iç değerlendirme ve 5 yılda bir yapılan dış değerlendirme temeline dayanmakta. Bu sistem, "ulusal yeterlilikler çerçevesi" bağlamında öğrenim çıktılarını da garanti altına alma üzerine düzenlendi. Medipol Üniversitesi'nin Kalite Güvence Sistemi, kalite güvencesi politikalarını ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejileri belirleme, uygulama, izleme ve iyileştirmeyi içeriyor. Medipol Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Hukuk, İletişim, Sağlık ve Tıp gibi çok sayıda fakülte bulunuyor.