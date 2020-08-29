Facebook İstasyon’un yeni adresi İzmir oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) ve Habitat Derneği işbirliğiyle; farklı topluluklar, işletmeler, STK'lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşım alanı sunmayı hedefleyen Facebook İstasyon'un İzmir'de açılacak yeni uydu merkezi Bornova'da olacak.

EĞİTİMLER YAPILACAK

Facebook'un Türkiye'deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen Facebook İstasyon için daha önce İstanbul'da ana merkez açılmış ve Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa ve Ankara'da da uydu merkezleri açılması için protokoller imzalanmıştı. Diğer Facebook İstasyon merkezleri gibi ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak olan İzmir İstasyon, şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için destek olma amacı da güdüyor.



DİJİTAL GELİŞİM SAĞLANACAK

KONUYLA ilgili önemli açıklamalarda bulunan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul'da açılan Türkiye'deki ilk Facebook İstasyon'dan sonra farklı illerde de topluluk merkezleri açma sözlerini İzmir İstasyon ve diğer uydu merkezler ile tuttuklarını ifade ederken şu şekilde konuştu: "Tüm topluluk merkezlerimizde bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK'ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmeleri adına online ihracat, dijital pazarlama ve iletişim gibi konulara odaklanan eğitimler düzenleyeceğiz."