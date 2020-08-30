Sağlıklı bir beslenme çantası nasıl olmalı?

Mart ayından bu yana korona virüs salgınıyla mücadele edilirken, çocuklar da uzun bir tatilin ardından okula dönmenin heyecanını yaşıyor. Evet o teneffüste oynanan oyunlara, sevgilerini göstermek için sarılıp öpmelere doyamayan çocuklarımıza, sosyal mesafeye dikkat etmelerini öğreteceğiz. Fakat teneffüs zilinin çalmasını büyük hevesle bekleyen ufaklıkların kantine koşup o tostları, hamburgerleri yemelerini nasıl engelleyeceğiz?



İÇİNİZİ RAHATLATIN

Besin yoluyla virüsün geçtiğine dair kesin kanıtlar bulunmasa da, açıkta duran plastik çatallara, pipetlere, ellerinde oynadıkları paralara da dikkat etmek lazım. Hal böyle olunca da en iyisi, güzel bir beslenme çantası hazırlamak oluyor. Hem evde sizin hazırladığınız besinleri tüketmeleri içinizi rahatlatır hem de bağışıklık sisteminin oldukça önemli olduğu şu dönemde çocuklarınızı sağlıklı beslenmeye teşvik etmiş olursunuz.



DÖRT YAPRAKLI YONCA

Şimdilik iki günle sınırlı olan yüz yüze eğitim için, 'beslenme çantasına neler koymalıyız' gelin bir göz atalım. Kuralımız dört yapraklı yonca modelini sağlamak. Bunun için süt grubu, et grubu, sebze- meyve grubu ve tahıl grubunu dengeli olarak çantaya yerleştirmek çok önemli. Bir kuru fasulye yemeği ya da bamya yemeği ile beslenme çantası oluşturmanızı tabii ki istemiyoruz. Hem dökülme riski nedeniyle taşıması zor hem de okul kuralları içinde çok tercih edilmeyen bir durum oluşturabilir. Bu yüzden daha pratik, taşıması kolay tercihler mantıklı olacaktır.



EĞLENCELİ SANDVİÇLER

Esmer ekmekler ile hazırladığınız peynirli, tavuklu soğuk sandviçleri domates, marul, salatalık gibi mevsimine uygun sebzelerle birleştirip hem doyurucu hem de çocukların seveceği bir besin haline getirebilirsiniz. Yanına ayran tercihi ile keyifli bir öğün olacaktır. Ara öğünler için ise mevsim meyveleri veya kuru yemişler eklenebilir.



SEBZELI HAMUR İŞLERİ

Börek, poğaça gibi hamur işi seven çocuğunuz varsa, bu besinleri mümkün olduğu kadar az yağlı şekilde evde yapabilir hatta içlerini sebzeler ile lezzetlendirebilirsiniz. Yanına koyacağınız süt veya ayran ile harika bir menü olacaktır.

BESLENME VE DİYET UZMANI MELİKE ÖKTEM