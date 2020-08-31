LGS sonuçları açıklandı, binlerce öğrenci hayalini kurdukları liselere yerleşti. Liseye geçmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, burs alıp alamayacağını merak ediyor. Bazı kurumlar başarılı öğrencilere burs veriyor. Ancak bunun için bazı şartlar aranıyor. Peki, lise öğrencilerine burs veren kurumlar hangileri? Başvurular ne zaman yapılıyor? Hangi şartlar aranıyor?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, binlerce öğrencinin başvurduğu kurumların başında geliyor. Kurum sadece üniversite öğrencilerine değil, aynı zamanda lise öğrencilerine de burs veriyor. Bu kurumun öncelik verdiği öğrenciler arasında anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz olan kişiler bulunuyor.

KREDİ YURTLAR KURUMU

Kredi Yurtlar Kurumu'nda öğrencilerin en çok tercih ettiği kurumlardan bir tanesi. KYK olarak da adlandırılan kurumdan burs ya da kredi alınabiliyor. Başvuruların Ekim ayında başlaması bekleniyor.

POLİS EŞLERİ DERNEĞİ

Sadece polis çocuklarının yararlanabileceği burslar, yılda bir defa, toplu olarak öğrencilere yatırılmaktadır. Başvurular ortalama Ekim ayları gibi başlamakta olup, sonuçların açıklanmasının ardından öğrencilere Ocak ayında toplu olarak yatırılmaktadır.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Türk Eğitim Vakfı da burs veren kurumlar arasında bulunuyor. TEV olarak da adlandırılan kurum, Orta Öğretim, Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermektedir. Hem yurt hem de nakdi yardım veren kurumun başvuruları Ağustos ayında başlıyor.

TOPLUM GÖNÜLLÜLER VAKFI

Toplum Gönüllüleri Vakfı karşılıksız burs vereceği öğrencilerden öncelikli olarak haftada en az 4 saat toplumsal sorumluluk projelerinden yer almalarını istiyor. İkinci şart olarak ise vakıf, bursun devamlılığı için öğrencilerden akademik başarı devamlılığı talep ediyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.

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