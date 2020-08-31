TRT EBA TV canlı izle! 31 Ağustos Pazartesi EBA TV canlı yayını!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların eğitim takvimi ile ilgili merak edilenleri açıklamıştı. Buna göre uzaktan eğitim bugün başlıyor. 21 Eylül tarihinde de kademeli olarak yüzyüze eğitime geçilecek. Öğrenciler bu süreçte TRT EBA TV üzerinden derslerini almaya devam edecek. İşte EBA tv canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV TÜRKSAT FREKANS AYARLARI

31 Ağustos'ta başlayacak olan uzaktan eğitim öncesi EBA TV frekans ayarları araştırılmaya başladı. Derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler TRT EBA TV frekans bilgilerini öğrenerek kanal ekleme işlemini yapıyor.

31 AĞUSTOS EBA TV YAYIN AKIŞI

EBA TV'nin 31 Ağustos yayın akışı programı ve frekans bilgileri şöyle;



EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

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