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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 1 Eylül Salı!

1 Eylül Salı!

2020-2021 eğitim öğretim dönemi dün başladı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitim ile döneme başladı. Bu kapsamda TRT ile çocuklar derslerini takip edebilecekler. İşte 1 Eylül Salı EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı izleme sayfası...

EBA TV canlı izle 1 Eylül Salı!

01.09.2020, 09:03

EBA TV canlı izle! TRT EBA TV frekans ayarları! eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. 21 Eylül'de yüzyüze eğitime geçilene kadar öğrenciler derslerini EBA TV ile uzaktan alacaklar. İşte 1 Eylül Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

EBA TV CANLI İZLE

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV LİSE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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