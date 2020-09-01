EBA TV canlı izle 1 Eylül Salı!

EBA TV canlı izle! TRT EBA TV frekans ayarları! eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. 21 Eylül'de yüzyüze eğitime geçilene kadar öğrenciler derslerini EBA TV ile uzaktan alacaklar. İşte 1 Eylül Salı EBA TV canlı izleme sayfası...

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

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